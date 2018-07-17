مشروع طلابي لتنظيم حركة المركبات وزيادة عوامل الأمان ورصد المخالفات المرورية

زيادة عوامل الأمان للمشاة وتسهيل عمل منظومة المرور وتطويرها هي أهداف المشروع الذي قدمه الطلاب محمد حسان ومحمد عبده دله محمود وعمر الحمادة من الكلية التطبيقية في جامعة تشرين تحت عنوان تنظيم مرور المركبات باستخدام كاميرا تصوير حيث يقوم المشروع بتنظيم سير الحافلات في شوارع المدينة والتقاط صور السيارات المخالفة باستخدام كاميرا خاصة قبل إرسال المخالفة لمالكها.

الطلاب المنفذون للمشروع أوضحوا أن هذا العمل من شأنه رصد حركة المرور وتأمين الحماية اللازمة للمارة وتيسير عمل عناصر المرور في الشارع إذ يتم رصد المخالفات عبر كاميرات خاصة تحدد رقم المركبة واسم صاحبها بمجرد تجاوزه الإشارة الضوئية ومن ثم إرسالها إليه عبر رسالة نصية.

وأشاروا إلى أن المشروع يعمل على تخفيف الاختناقات المرورية والحد من المخالفات ومعرفة عدد السيارات التي تعبر كل طريق على حدة.

المشرف على المشروع الدكتور المهندس نادر علي أوضح انه يمكن تطوير المشروع بإمكانية تحديد هوية الأشخاص الذين يعبرون من طريق محدد .

يشار إلى أن المشروع شارك في المعرض السنوي الأول لمشاريع الكليات التطبيقية بجامعة تشرين الذي أقيم في المكتبة المركزية بالجامعة وتضمن 53 مشروعا علميا في مجالات هندسات التصميم والإنتاج والقوى الميكانيكية والبحرية وهندسات الاتصالات والالكترونيات والحاسبات والتحكم الآلي والهندسة الطبية وهندسات الميكاترونيك والطاقة الكهربائية.