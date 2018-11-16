مشروع قانون أميركي بفرض عقوبات على النظام السعودي

قدم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على النظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أحد المبادرين لتقديم مشروع القانون وفق ما ذكرت وكالة نوفوستي اليوم: “مشروع القانون هذا وسيلة مهمة لإخضاع الرياض للعدالة عن مختلف أفعالها في اليمن وكذلك عن قتلها خاشقجي”.

وكان أكثر من 40 عضواً في الكونغرس الأميركي دعوا الشهر الماضي الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات شديدة ضد النظام السعودي على خلفية قضية خاشقجي.

بدوره لفت السيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز إلى أن مشروع القانون سيطرح “الإشراف والمراقبة” الدوريين والعقوبات وحظر بيع الأسلحة للنظام السعودي.

وأعرب السيناتور الديمقراطي بن كاردن عن قلقه من مساعي الإدارة الاميركية لمساعدة النظام السعودي وولي عهده محمد بن سلمان من المحاسبة.

وينص مشروع القانون الأميركي المعنون “قانون مسؤولية السعودية وقانون اليمن” على فرض حظر على بيع الأسلحة للنظام السعودي وعلى وقف تزويد طائرات “التحالف” بالوقود في اليمن.

وأطلق مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في آذار الماضي تحركاً يرمي لإجبار الإدارة الأميركية على وقف دعمها للتحالف الذي يقوده النظام السعودي ضد الشعب اليمني من خلال المطالبة بإجراء تصويت في الكونغرس على سحب القوات الأميركية المشاركة بالعدوان على اليمن.

ويشن نظام آل سعود بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من الولايات المتحدة عدواناً متواصلاً على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من عام 2015 أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.