مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على النظام السعودي

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مسودة قانون جديد يفرض عقوبات على النظام السعودي على خلفية العدوان على اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا لرويترز يتضمن مشروع القانون فرض قيود جديدة على مبيعات الأسلحة لهذا النظام ومنع الولايات المتحدة من تزويد طائرات تحالف العدوان على اليمن بالوقود.

وقدم الأعضاء ومنهم الديمقراطيون بوب مينينديز وجاك ريد وجين شاهين وكريس ميرفي والجمهوريون تود يانج وليندسي غراهام وسوزان كولينز مشروع القانون امس قبل يوم من مهلة نهائية أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم تقرير إلى الكونغرس بخصوص المسؤولية عن قتل خاشقجي في وقت أكد مساعدون بالكونغرس أنهم لم يلحظوا ما يشير إلى أن الإدارة ستلتزم بالمهلة.

وأكد الفريق الأممي المكلف التحقيق فى قضية قتل خاشقجي والذي تقوده اغنس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أمس أن الأدلة أظهرت أن الصحفي السعودي كان “ضحية جريمة وحشية متعمدة خطط لها ونفذها مسؤولون سعوديون”.

وكان أعضاء في الكونغرس قد طالبوا في العاشر من الشهر الماضي الإدارة الأمريكية بتحميل النظام السعودي مسؤولية قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول وتعهدوا بأن يتحرك الكونغرس إذا لم تحرك إدارة ترامب ساكنا كما قدم أعضاء من الكونغرس في الـ 20 من كانون

الأول الماضي مشروع قانون تضمن عدم السماح للنظام السعودي باستخدام التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية.