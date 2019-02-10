مشروع قرار روسي لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

وفقاً لوكالة “سبوتنيك”، تقوم روسيا بإعداد مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.

وقال مصدر مطلع في الأوساط الدبلوماسية: إن “روسيا أعدت مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن بشأن دعم فنزويلا”.

هذا وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن الولايات المتحدة ترغب في تقديم مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا، منذ 23 كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه “رئيسا مؤقتا” للبلاد، وإعلان مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.