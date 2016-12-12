مشط ذهبي بـ 10 آلاف دولار

قامت احدى الشركات السلوفاكية بتصميم مشط شعر فريد من نوعه مصنوع بالكامل من الذهب الخالص بسعر 9.700 آلاف دولار أميركي.

وبحسب أحد المواقع المعنية بأخبار الغرائب فإن الشركة قالت (إن المشط مصنوع يدوياً من قبل شركة إيطالية لها خبرة في المجوهرات، ويأتي مع غطاء مصنوع من جلد النعام ، ويتوافر بإصداريه الذهبي والذهبي الوردي حصرياً في 800 نسخة فقط عيار 14،و يمكن اقتنائه عن طريق متجر الشركة على الإنترنت.‏