مشفى الأسد الجامعي بدمشق يعلن أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة الفئة الثانية

أعلنت الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة الخاصة بتعيين عاملين من الفئة الثانية بمختلف الاختصاصات الطبية.

وحددت الهيئة موعد الإمتحان التحريري المؤتمت يوم الثلاثاء 11-12-2018 الساعة التاسعة والنصف في مدرج الشهيد باسل الأسد بالمشفى، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الهيئة أعلنت في شهر أيلول الماضي عن المسابقة وحددت الأعداد والمؤهلات العلمية المطلوبة للوظائف الشاغرة وهي “مساعد مهندس عدد 15 ومساعد فني مخبر عدد 7 ومساعد فني صيدلة عدد 5 ومساعد فني أشعة عدد 2 ومساعد فني معالجة فيزيائية عدد 2 ومساعد فني تخدير عدد 3”.