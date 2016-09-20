مشفى الباسل في طرطوس يقدم أكثر من مليون خدمة طبية

اكد الدكتور محمد حسين المدير العام لمشفى الباسل في طرطوس ان مشفى الباسل قدم أكثر من مليون وربع مليون خدمة طبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي

وأضاف يعتبر مشفى الباسل في طرطوس من المؤسسات الصحية المتطورة التي تساهم مع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في طرطوس في تقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة وأبناء المحافظات الأخرى الذين قصدوا الأمن والأمان في طرطوس، وهذا الوضع شكل التزاما كبيراً على المشفى وحتم على العاملين فيه بذل جهود مضاعفة وأشار إلى أن المشفى يوفر خدماته الطبية مجانا لأهالي المحافظة والوافدين إليها ومرضى بعض المحافظات المجاورة الأمر الذي شكل ضغطا كبيراً على تجهيزات المشفى وكادرها الطبي مبيناً الحرص على الصيانة المستمرة للتجهيزات الطبية واستبدال القديم منها ما أمكن ووجود الكادر الطبي على مدار الساعة لضمان أفضل خدمة للمراجعين.

واشار الدكتور حسين أن المشفى قدم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 1158447 خدمة طبية حيث استقبلت العيادات 74145 مريضا وقسم الإسعاف 99150 مراجعا وقسم الأشعة 15582 مريضا.

ولفت مدير المشفى إلى إجراء نحو 19 ألف عملية جراحية و7 آلاف صورة طبقي محوري ونحو 800 ألف تحليل مخبري على حين استقبل قسم الكلية الصناعية الذي يضم 21 جهاز غسيل 11960 مريضا.

ويضم مشفى الباسل 13 غرفة عمليات وخمس غرف عنايات (عناية عامة وداخلية وجراحة وإكليلية وأطفال) وهي مجهزة بكامل التجهيزات اللازمة.

واوضح الدكتور حسين ان وحدة معالجة الأورام التي افتتحت مؤخراً في المشفى أحدثت ارتياحاً لدى مرضى الأورام الذين كانوا يضطرون لتحمل أعباء وتكاليف التنقل إلى دمشق واللاذقية لتلقي العلاج علما أنها تستقبل ما بين 15 و20 مريضا يوميا مبيناً أن «الظروف الراهنة تؤدي إلى انقطاع أو تأخر وصول بعض الأدوية الخاصة بمعالجة مرضى الأورام».