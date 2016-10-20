مشفى الحفة .. 11619 خدمة مجانية خلال شهر أيلول

تشير الإحصائيات الخاصة بمشفى الحفة خلال شهر أيلول إلى حجم الخدمات التي قدمها المشفى، حيث أكد الدكتور رامي عطيرة مدير المشفى: أن المشفى يستقبل المرضى من منطقة الحفة وريفها وعدد كبير من الأسر الوافدة فقد وصل عدد المراجعين للمشفى في شهر أيلول إلى 2125 مراجع في العيادات و1974 مراجع في قسم الإسعاف كما أجرى 87 عملية جراحية وقدم المشفى 4944 فحص مخبري وتم إجراء 123 جلسة كلية وبذلك بلغت الخدمات المقدمة في المشفى خلال الفترة المذكورة 11619 خدمة مجانية.

وأوضح الدكتور رامي عطيرة أن المشفى يحوى شعبة حواضن مع جهاز معالجة ضوئيةعدد5 وعربة إنعاش مفتوحة وجهاز تنفس آلي و جهاز “ماموغراف” للثدي وجهاز تصوير ظليل للجهاز البولي والنسائي وجهاز دمويات خماسي وجهاز شوادر وغازات الدم في قسم المخبر وشعبة العناية الإسعافية وجميعها تعمل بشكل جيد مع كادر طبي متميز لافتا إلى أن جميع أقسام المشفى مستعدة لاستقبال المرضى وإرضائهم بالخدمة الصحيحة مع توفر الإمكانيات اللازمة.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد