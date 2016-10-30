مشفى درعا الوطني يتعافى قريباً و جهاز طبقي محوري في مشفى إزرع

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عزم الوزارة على إعادة تأهيل المشفى الوطني بدرعا والتعاقد مع جميع الاختصاصات لسد النقص الحاصل فيه.

جاء ذلك خلال جولة للوزير يازجي اليوم في مشفى درعا الوطني يرافقه فريق فني من الوزارة لتقييم احتياجات المشفى والاطلاع على أعمال ترميم وصيانة عدة أقسام فيه حيث أوضح أنه ستتم صيانة جهاز الطبقي المحوري المتعطل نتيجة الاعتداءات الإرهابية على المشفى سابقا كما سيتم تزويد المشفى بجهاز لتفتيت الحصيات.

وبين وزير الصحة أن الوزارة تعمل على تخطي الصعوبات المتعلقة بتأمين قطع التبديل للأجهزة الطبية واستيراد أجهزة حديثة لمصلحة المشافي العامة مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال التعاون مع الدول الصديقة لتجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تسببت بالضرر للقطاع الصحي.

وكان وزير الصحة زار في وقت سابق اليوم مشفى ازرع الوطني حيث بين أنه في حال وصول أجهزة الطبقي المحوري المتعاقد عليها سيتم تخصيصه بجهاز لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق الوزير يازجي في جولته محافظ درعا محمد خالد الهنوس وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة.