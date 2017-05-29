مشيخات الخليج تواجه “أزمة حادة” في العلاقات فيما بينها

أقر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مشيخة الإمارات بأن ممالك ومشيخات الخليج تواجه “أزمة حادة” في العلاقات بينها.

وقال قرقاش على حسابه بموقع تويتر اليوم إن “دول مجلس التعاون الخليجي تمر بأزمة حادة جديدة وفتنة تحمل في ثناياها خطرا جسيما” معتبرا أن “درء الفتنة يكمن في تغيير السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية”.

وتعد تصريحات قرقاش هذه أول إقرار رسمي بوجود أزمة بين ممالك ومشيخات الخليج بعد أن ظهرت هذه الأزمة عبر حرب إعلامية مستعرة على مدى الأيام الماضية بين مشيخة قطر من جهة ونظام بني سعود ومشيخة الإمارات من جهة ثانية على خلفية تصريحات نسبت لأمير مشيخة قطر انتقد فيها بشدة سياسات ممالك ومشيخات الخليج وتفاخر بأن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا لا يمكن لأي إدارة تغييرها.

وردا على ذلك أصدرت وزارة إعلام النظام السعودي قرارا بحجب كل الصحف القطرية وموقع قناة الجزيرة عن جميع المستخدمين كما قامت مشيخة الإمارات باتخاذ إجراء مماثل حيث أصدرت قرارا حجبت بموجبه موقع قناة الجزيرة القطرية للمستخدمين من داخل دولة الإمارات مشيرة إلى أن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.