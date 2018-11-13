مصائد مطرية بقيمة 6 مليارات و”مجلس دمشق” يطالب بالتجميل

دمشق – البعث

كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق المهندس جورج سعدة عن إعداد دراسة لقناة درء السيول في دمشق من أجل تنفيذ مشروع مصائد مطرية، موضحاً أن قيمة المشروع 6 مليارات ليرة. وفي رده على مدخلات أعضاء مجلس المحافظة اعتبر سعدة أن المحافظة تقوم بحلول إسعافية للتخفيف من كمية الأمطار الغزيرة غير المسبوقة، علماً أن الدراسة أعدت منذ عام 2011 لكن ظروف الحرب أعاقت تنفيذ المشروع آنذاك.

وتركزت مداخلات الأعضاء خلال الجلسة الثانية حول ظاهرة الإشغالات وانتشار لبسطات غير مرخصة بشكل ملحوظ، حيث وجه رئيس المجلس المهندس عادل العلبي المعينين بتكثيف الجولات وإزالة التعديات والبسطات المخالفة والتشديد على ضرورة تقيد أصحاب الأكشاك بالمساحة المحددة لهم أصولاً.

كما طالب المداخلون بإزالة الأتربة والأنقاض وترحيل أكواب عجلات السيارات المتراكمة مع الأتربة، حيث بين عضو المكتب التنفيذي المختص فيصل سرور أن إبرام عقود بقيمة 500 مليون ليرة منها 5 عقود تعبيد طرقات وعقد لترحيل الأتربة، علماً ان العقود قيد التنفيذ حالياً. واقترح بعض الأعضاء تجميل أبنية دمشق وذلك بإنشاء الطوابق الأخيرة بشكل قرميدي إضافة إلى الاعتماد على تلبيس الجدران بالحجر التجميلي. كما طالبت المداخلات بلحظ الأبنية المدرسية موضوع توسيع الأدارج وفق نماذج معتمدة، لاسيما في ظل وجود ازدحام كبير للطلاب في المدارس. ودعا العلبي إلى الإسراع في معالجة أي شكوى والابتعاد عن الروتين ومن ثم تتم استكمال الإجراءات الورقية وخاصة عند الحالات التي قد تسبب الأذى للمواطنين.