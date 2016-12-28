مصادرة أسلحة وتوقيف شخصين بتهمة “تمجيد الإرهاب” في اسبانيا

قامت الشرطة الإسبانية بإيقاف شخصين بتهمة “تمجيد الإرهاب”، فيما تمت مصادرة ذخيرة خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدثة باسم الشرطة الإسبانية قوله: انه بالإضافة إلى مخازن البندقية تم ضبط 30 رصاصة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن الرجلين إسبانيان، مشيرة إلى أن خمس عمليات دهم جرت صباح الأربعاء، من بينها بيت مهجور في جنوب العاصمة مدريد.

وتأتي عمليات الاعتقال والدهم تلك في وقت شددت فيه إسبانيا الإجراءات الأمنية لتجنب وقوع هجمات محتملة.