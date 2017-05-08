مصادرة أطنان من المخدرات مغدة للإرسال إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا

صادرت الأجهزة الأمنية الإيطالية 5ر37 طنا من المخدرات تم التخطيط لإرسالها إلى إرهابيي تنظيم “داعش” في ليبيا.

وذكرت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية انه تمت مصادرة المخدرات في ميناء جنوة شمال إيطاليا داخل ثلاث حاويات مرسلة من الهند إلى شمال افريقيا ومعبأة في عبوات للمستحضرات التجميلية.

بدوره قال متحدث باسم النيابة العامة في مدينة جنوة.. إن عائدات بيع هذه الشحنة من المخدرات التي تبلغ قيمتها نحو 75 مليون يورو كان سيتم توجيهها لتمويل ودعم الإرهاب في ليبيا.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت في نهاية الشهر الماضي أن وثيقة استخباراتية إيطالية كشفت عن تسلل عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى أوروبا عبر برنامج صحي مدعوم من الغرب تشرف عليه حكومة الوفاق الوطني الليبية لعلاج جنود ينتحلون صفة جنود حكوميين جرحى.