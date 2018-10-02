مصادرة خبز مقصده العلف

القنيطرة- محمد غالب حسين

بإيعاز من قائد شرطة محافظة القنيطرة اللواء جاسم محمد العبدالله، قام مدير ناحية خان أرنبة وعناصر مخفر قرية جبا بمصادرة (310) كغ من الخبز التمويني المدعوم، الذي قام أحد المخالفين بتحويلها إلى علف للمواشي بعد يباسها، لتحقيق منفعة ذاتية، مستهتراً بالدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لرغيف الخبز.

وصُودِرَ الخبز الذي تمّ تقطيعه وتجفيفه واستدعيت دورية من حماية المستهلك ونظمت الضبط التمويني اللازم بحق المخالف الذي تمّ توقيفه، ليُحال للقضاء المختص أصولاً. وقد أثنى أبناء محافظة القنيطرة على جهود قوى الأمن الداخلي ومتابعتها لكل ما يمسّ أمن المواطن وحياته.

وأبدوا عتب المحبة على دوريات حماية المستهلك التي سهت عن المتاجرة برغيف الخبز، وتؤكد على ضبوط العينات التي لا تزعج أحداً، وتنتظر الشكوى من المواطن حتى في الأمور التي تصنّف من مهامها الأساسية. فالإعلان عن تعرفة الركوب بالسرافيس بخط واضح ومقروء، ولصقها بمكان بارز يراه جميع الركاب مثلاً لا يحتاج شكوى، بل هو من مهام حماية المستهلك الأساسية، ومن خلال جولاتنا الميدانية نلفت نظر المعنيين إلى أن جميع السرافيس العاملة على خط دمشق القنيطرة والخطوط الداخلية لا تتقيّد بالتعرفة المحددة أبداً.