مصادرة طنين من السكر والزيوت النباتية المهربة في حلب

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب اليوم اكثر من /2000/كيلوغرام من مادتي السكر والزيوت النباتية المهربة ذات المنشأ التركي وذلك في أحد المستودعات في حي سيف الدولة.

واعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ابراهيم ابراهيم أنه من خلال مراقبة الاسواق توافرت معلومات عن وجود كميات من المواد الغذائية المهربة والمخزنة في أحد المستودعات بحي سيف الدولة حيث جرى تفتيشه وعثر بداخله على اكثر من طنين من هذه المواد التي تمت مصادرتها وتنظيم الضبط اللازم بها.