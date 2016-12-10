مصادر أمنية تؤكد مصرع 13 شخصا على الأقل في انفجار اسطنبول

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم في تفجير بسيارة مفخخة استهدفت حافلة للأمن التركي خارج ملعب لكرة القدم في اسطنبول، وفقا لمصادر أمنية تركية في تصريح لوكالة “رويترز”.

هذا وذكرت قناة محلية أن 38 شخصا أصيبوا لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن حصيلة القتلى. وكان وزير الداخلية سليمان صويلو قال في وقت سابق إن نحو 20 شخصا أصيبوا وإنه لم ترد على الفور أي معلومات عن سقوط قتلى.