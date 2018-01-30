مصادر إعلامية: بعد أنباء عن انسحابه.. دي ميستورا سيشارك في سوتشي

أعلن مصدر مطلع أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، قرر المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وكانت مصادر من سوتشي أفادت، في وقت سابق، بأنه حصل خلاف بين كل من روسيا وتركيا ودي ميستورا، ما أدى إلى تأجيل افتتاح المؤتمر.

وبحسب المصادر، فإن التأخير الذي حدث نتيجة رفض وفد “الجماعات المسلحة”، الذي وصل يوم أمس إلى مطار سوتشي، أن يحمل شعار المؤتمر الذي يحمل العلم الوطني السوري، مؤكداً أن الوفد مازال في المطار لا يقبل الدخول حتى تغيير الشعار على بطاقات مشاركته إلى علم ذي النجوم الحمراء، ويهدد بالمغادرة وأنه لن يشارك ما لم يتم الانصياع لطلبه.