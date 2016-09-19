مصادر: الأمم المتحدة تعرقل خروج المسلحين من حي الوعر إلى إدلب

عرقلت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، خروج المسلحين من حي الوعر في حمص إلى محافظة إدلب لذرائع واهية.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر خاص بها قوله: إن “الأمم المتحدة عرقلت اتفاق إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين لذرائع وحجج واهية بأن الأوضاع غير آمنة وأن الفرصة لم تتوافر لدراسة الموضوع رغم أن موظفيها شاركوا بتفاصيل الاتفاق”.

وأكد المصدر أن “الحكومة السورية ترى أنه لا يوجد أي مبرر لتصرف مسؤولي الأمم المتحدة لعرقلة تطبيق الاتفاق”.

وكان مقررا أن يتم اليوم إخراج نحو 250 مسلحا من حي الوعر مع عدد من أفراد عائلاتهم باتجاه ريف إدلب الشمالي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول الماضي لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين تمهيدا لإعادة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وشاركت الأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق حي الوعر والتي تم تنفيذها في كانون الأول الماضي حيث تم إخراج 720 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم من الحي.