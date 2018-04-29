مصادر..التوصل لاتفاق بين الحكومة والمجموعات الإرهابية بجنوب دمشق

أفادت مصادر بوجود معلومات عن التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في جنوب دمشق ببلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.

وينص الاتفاق على إخراج من يرغب بالخروج من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

وجاء الاتفاق بعد ساعات قليلة من سيطرة الجيش العربي السوري على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق التي رضخت للخروج من المنطقة بعد الخسائر التي تكبدتها خلال العملية العسكرية المتواصلة للجيش.

هذا ويقضي الاتفاق أيضا بعودة مؤسسات الدولة إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها مبينا أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ بعد انتهاء الترتيبات التنفيذية له.

يذكر أن أهالي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق نظموا خلال الأشهر الماضية مظاهرات عديدة ضد المجموعات الإرهابية التي تعرقل انجاز المصالحات المحلية ودخلوا في مواجهات مباشرة مع التنظيمات الإرهابية تعبيرا عن رفضهم القاطع لوجودها في هذه البلدات مطالبين بخروجها نهائيا من الريف الجنوبي لدمشق.