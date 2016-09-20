مصادر: مجموعات إرهابية تنوي استخدام مواد فوسفورية داخل سورية واتهام الجيش بها

أفادت مصادر مطلعة عن وجود معلومات مؤكدة حول نية مسلّحي ما يسمى بحركة “أحرار الشام” الإرهابية، القيام بهجمات استفزازية إرهابية باستخدام مواد سامة (فوسفور أصفر) على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتحت ستار التمويه بارتداء اللباس العسكري النظامي، ونشر صور وفيديوهات لتلك العمليات، لاتهام الحكومة السورية باستخدام المواد السامة ضد المواطنين.

المصادر أكدت أن تنظيم “أحرار الشام” الإرهابي، يخبيء تلك المواد السامة (الفوسفور الأصفر) بشكل مموه في مكان للقمامة، شمال مدينة سراقب بمحافظة إدلب، على مسافة 20 كم من مدينة إدلب، وعلى عمق 12 م، في مستودع يحتوي على 6 براميل فوسفور أصفر، وقد قامت بزيارة المكان فتاتين أمريكيتين بتاريخ 6/9/2016، وهما خبيرتين كيميائيتين، ثم غادرتا إلى تركيا.

البعث ميديا || ريبال زينون