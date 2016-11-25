مصادر: مقتل 12 جندي مصري وإصابة أخرين بهجوم إرهابي

أفادت مصادر أمنية مصرية أن عدد الجنود القتلى جراء الهجوم الارهابي الذي وقع امس شمال سيناء ارتفع الى 12 جنديا فضلا عن اصابة 12 اخرين.

ونقلت رويترز عن المصادر قولها ان قوات الامن المصرية عثرت اليوم على جثث أربعة مجندين في محيط الموقع المستهدف ليرتفع عدد القتلى الى 12 جنديا.

موضحة أن عدد الافراد الذين استهدفهم الهجوم 31 نجا منهم ستة وأصيب 12 اضافة الى القتلى الاثني عشر. ولفتت المصادر الى أن البحث ما زال جاريا عن جندي مفقود، يذكر أن الحصيلة السابقة التي اعلنها الجيش المصري امس اشارت الى مقتل ثمانية جنود.

وأعلن تنظيم “داعش” الارهابي مسؤوليته عن الهجوم .