مصارعة واعدة

لم تخرج نتائج بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الأشبال عن المتوقع، حيث تمكن فريق الجيش من تصدر ترتيب المصارعة الرومانية، متفوقاً على محافظتي حمص والقنيطرة، فيما جاء فريق دمشق أولاً في المصارعة الحرة، متفوقاً على فريقي حلب والجيش.

وبعيداً عن حسابات الفوز والخسارة فإن البطولة التي استضافتها حلب نجحت من جميع النواحي، فالتنظيم كان مميزاً بشكل كبير، كما أن المشاركة كانت كبيرة بحضور نحو 100 لاعب من إحدى عشرة محافظة، فضلاً عن المستوى الجيد الذي أفرز لاعبين واعدين سيكون لهم شأن في الاستحقاقات المقبلة.

وبلا شك فإن وجود قاعدة قوية للعبة صعبة كالمصارعة هو مؤشر جيد على إمكانية عودة اللعبة إلى سابق تألقها، ولكن بشرط وجود اهتمام بالمواهب التي تظهر في هذه البطولات.