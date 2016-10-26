مصالح روسيا أهم من ترامب وكلينتون بالنسبة لـ بوتين

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد للتفاوض مع أي رئيس أمريكي جديد، شريطة أن تصب هذه المفاوضات في مصالح روسيا القومية.

وقال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، الأربعاء 26 تشرين الأول: “الأهم بالنسبة للرئيس الروسي ليس ترامب وليست كلينتون، إنما الشيء الأهم بالنسبة له هو مصالح روسيا. ومن أجل مصالح روسيا، كما قال الرئيس مرارا، فهو مستعد لإجراء مفاوضات مع أي زعيم دولة أجنبية، ولا سيما مع رئيس الولايات المتحدة، من أجل تطوير علاقات ثنائية متبادلة المنفعة تساهم في ازدهار الدولتين”.

وجاء تصريح بيسكوف، في معرض تعليقه على ما قاله المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، حين رجح أن بوتين لن يريد التعامل مع الديمقراطية هيلاري كلينتون في حال فوزها بالانتخابات.

وشدد بيسكوف، قائلاً: “سؤال من سيترأس الولايات المتحدة، ليس مسألة تخص بوتين أو روسيا، إنما هي مسألة تخص الناخب الأمريكي”.