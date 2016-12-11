مصدر: صفقة خصخصة “روسنفط” لا علاقة لها باتفاق تخفيض إنتاج النفط

أكد مصدر في شركة “روسنفط” الروسية، اليوم الأحد، أن صفقة خصخصة 19.5 بالمئة من أسهم شركة “روسنفط” لا علاقة لها باتفاق روسيا مع “أوبك” بشأن تخفيض إنتاج النفط.

وقال المصدر إن هذه الصفقة لا علاقة لها بمنظمة “أوبك” واتفاقات روسيا معها. وأشار المصدر إلى أن الميزانية الفيدرالية الروسية ستحصل على 11.3 مليار دولار من خصخصة حزمة الأسهم الخاصة بالشركة.

وأكد أن الصفقة سيتم إتمامها في موعد لا يتعدى الـ 15 من الشهر الجاري، وسيتم تحويل المبلغ إلى الميزانية الروسية قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر. وستحصل الميزانية من خلال هذه الصفقة على 710.8 مليار روبل (11.3 مليار دولار)، بما في ذلك 18.4 مليار روبل (292 مليون دولار) من شركة “روسنفطغاز” التي ستدفعها بمثابة العوائد بنتيجة تغيير سياسات “روسنفط” في مجال العوائد”.

وقال المصدر للصحفيين إن “المؤسسة المشتركة تبدي اهتماما بمشاريع تصاعدية، بما في ذلك في مجال الجرف القاري”، مشيرا إلى أن الحديث يدور ليس فقط عن المشاريع القائمة، بل عن بعض المشاريع الأخرى التي ستنطلق خلال العامين المقبلين.