مصدر عسكري: التصدي لمحاولة تسلل للإرهابيين في إدلب

جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر تسللها باتجاه نقاط الجيش العربي السوري وعدد من القرى والبلدات الآمنة في ريفي حماة وإدلب.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية مما يسمى “أجناد القوقاز” حاولت التسلل باتجاه إحدى النقاط العسكرية على محور الخوين -الزرزور بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل ومصاب.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش وجهت ضربات مركزة بالمدفعية الثقيلة على خطوط إمداد المجموعة الإرهابية المتسللة ما أسفر عن تدمير عدد من السيارات والآليات.

وذكر المصدر أن إحدى وحدات الجيش المتمركزة في تلة الحماميات رصدت محاولة تسلل إرهابيين مما يسمى “كتائب العزة” باتجاه عدد من النقاط العسكرية على أطراف المنطقة منزوعة السلاح في محيط بلدة الجيسات بريف حماة الشمالي مستغلين طبيعة المنطقة التي تنتشر فيها الجروف الصخرية والضباب الكثيف حيث تعاملت معهم بالأسلحة المناسبة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد وأجبرت من تبقى على الفرار نحو الحدود الإدارية لمحافظة إدلب.