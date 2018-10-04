مصدر عسكري: الجيش يحرر كامل أرض قاع البنات بمحيط تلول الصفا

تابعت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقدمها في عمق الجروف الصخرية المحيطة بتلول الصفا اخر معاقل إرهابيي “داعش” في عمق بادية السويداء الشرقية وبسطت سيطرتها على مساحات ونقاط حاكمة جديدة على اتجاه قبر الشيخ حسين.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات الجيش واصلت عملياتها المركزة في ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” على المحور الشمالي الغربي في عمق بادية السويداء الشرقية وفرضت سيطرتها بشكل كامل على أرض قاع البنات الشديدة الوعورة وثبتت نقاطها الجديدة ضمن الجروف الصخرية بعمق المنطقة بعد إبعاد إرهابيي التنظيم التكفيري عن بقايا برك ومسطحات مائية كانوا يستغلونها للاختباء من ضربات الجيش وذلك توازيا مع تحرير مساحات جديدة على المحور الغربي والجنوبي الغربي على اتجاه قبر الشيخ حسين والاشراف ناريا على مناطق اخرى بالعمق.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش خاضت خلال تقدمها في عمق الجروف الصخرية ذات التكوين البازلتي المعقد والمليء بالمغاور والكهوف والنقاط التي كان يستغلها الإرهابيون للاختباء والتمركز والقنص اشتباكات عنيفة معهم بالتزامن مع تنفيذ رمايات مدفعية وصاروخية وغارات جوية على تحركاتهم ونقاط تحصينهم في عمق المنطقة اسفرت عن تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأفراد وسط انهيارات متتالية وحالات فرار في صفوفهم الى عمق المنطقة حيث تجري ملاحقة فلولهم بالوسائط النارية المناسبة.

وأسهمت عمليات وحدات الجيش في تلك المنطقة التي تتم بتكتيك دقيق يتوافق وطبيعة الأرض وتضاريسها بتضييق الخناق أكثر على ما تبقى من إرهابيي “داعش” بعد تشديد الطوق عليهم وافشال محاولات تسللهم وفرارهم وتدمير خطوط دفاعهم وتحصيناتهم وقطع سبل امدادهم وسط انهيارات متتالية في صفوفهم.