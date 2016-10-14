مصدر عسكري: الديرخبية بريف دمشق تحت سيطرة الجيش العربي السوري

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على بلدة الديرخبية في ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد تكبيد التنظيمات الارهابية فيها خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استخدمت فيها وسائط نارية متنوعة وتكتيكات تتناسب مع طبيعة منطقة الغوطة الغربية “استعادت خلالها السيطرة بشكل كامل على بلدة الديرخبية”.

وبين المصدر أن العملية أسفرت عن “القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم في حين فرار ما تبقى منهم باتجاه بلدتي خان الشيح وزاكية المجاورتين”.

وأوضح المصدر أن عناصر الهندسة “قاموا بتمشيط مداخل البلدة وشوارعها لتفكيك المفخخات والألغام التي زرعها الارهابيون بقصد تأخير تقدم وحدات الجيش”.