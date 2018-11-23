مصدر عسكري: الرد على اعتداءات الإرهابيين شمال حماة

ردت وحدات من الجيش العربي السوري على اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة صوران شمال مدينة حماة بنحو 18 كم.

وأفاد مصدر عسكري في حماة بأنه في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب أطلقت مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “حراس الدين” المنضوي تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة التكفيري عدة صواريخ سقطت في محيط مدينة صوران ما تسبب بأضرار مادية.

وبين المصدر أن وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.