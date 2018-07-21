مصدر عسكري: السيطرة على 13 قرية وبلدة ومزرعة في ريف القنيطرة

سيطرت وحدات الجيش العربي السوري على عدد جديد من القرى والبلدات والمزارع في ريف القنيطرة الجنوبي وذلك في إطار حربها المستمرة على الإرهاب.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على /13/ بلدة وقرية ومزرعة في ريف القنيطرة الجنوبي بعد ضربات مؤلمة للارهابيين والقضاء على أعداد كبيرة منهم.

وبين المصدر أن البلدات والقرى والمزارع التي تمت استعادتها هي نبع الصخر والمربعات والمنيطحات ومجدوليا وكوم الباشا وعين الباشا وأم باطنة وممتنة ورسم الخوالي ورسم الحلبي وزبيدة والمشيرفة واليرزن.