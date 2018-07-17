مصدر عسكري: السيطرة نارياً على ما تبقى في ريفي درعا والقنيطرة

تل الحارة بريف درعا الشمالي الغربي والذي استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة عليه أمس ذو أهمية واستراتيجية فهو بمثابة قلعة للإرهابيين الذين استماتوا للسيطرة عليه بدعم من العدو الإسرائيلي لكونه يشرف على مساحات واسعة على امتداد الجبهة مع هذا العدو من اتجاه الغرب والجنوب الغربي.

وفي هذا السياق أكد قائد ميداني أن السيطرة على تل الحارة الذي يرتفع نحو 1100 متر عن سطح البحر تعد إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس لكونه يشرف مباشرة على مساحات شاسعة من أرياف درعا باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي والقنيطرة باتجاه الشمال والشمال الغربي ودمشق شمالا.

وأشار القائد الميداني إلى أن السيطرة على تل الحارة تجعل الجيش العربي السوري يحكم قبضته ناريا على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية في ريفي درعا والقنيطرة وتقلص هامش المناورة لديها وتصبح في مرمى نيران وحدات الجيش على امتداد خطوط النار.

ولفت القائد الميداني إلى أن العدو الإسرائيلي سعى منذ البداية بالاتفاق إلى دعم التنظيمات الإرهابية بكل ما تحتاج للسيطرة على تل الحارة لإدراكه أهميته وتحييده بالكامل عن أي مواجهة مع الجيش العربي السوري.