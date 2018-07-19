مصدر عسكري: تحرير بلدتي خربة الطير والشيخ سعد بريف درعا

أعلن مصدر عسكري بعد ظهر اليوم تحرير قريتي خربة الطير والشيخ سعد في ريف درعا الشمالي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري خاضت خلال الساعات القليلة الماضية معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية في قريتي خربة الطير والشيخ سعد جنوب مدنية نوى في ريف درعا.

ولفت المصدر إلى أن المعارك انتهت بفرض السيطرة التامة على القريتين المذكورتين بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم بينما لاذ المتبقي منهم بالفرار حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم.