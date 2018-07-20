مصدر عسكري: تحرير 21 قرية ومزرعة في ريفي درعا والقنيطرة

أعلن مصدر عسكري تحرير 21 قرية ومزرعة بعد انهيار التنظيمات الإرهابية إثر عمليات الجيش العربي السوري على تجمعاتهم وتحصيناتهم في ريفي درعا والقنيطرة.

وأفاد المصدر بأن “الانهيارات المتسارعة في صفوف المجاميع الإرهابية والتقدم النوعي لبعض وحداتنا العاملة في المنطقة الجنوبية أديا إلى تحرير العديد من القرى والبلدات والمزارع في الريف الشمالي الغربي لدرعا وريف القنيطرة”.

وبين المصدر أن القرى والبلدات التي تم تحريرها هي “الناصرية وأبو كتف والمقيبرة وعين فريخة وأبو غارة والقصيبة ومنقرة العلام ومزرعة الزقزقة وعين المقام والمزاعلة ورسم البجرس والبجرس ورسم القطا وعين التينة والسويقة ومنشية السويقة وعين الزيتون ورسم المنبطح والدواية الكبيرة والدواية الصغيرة والهجة”.