مصدر عسكري روسي: مراسلو الجزيرة صوروا فيلماً لهجوم كيميائي مزعوم في سورية

كشف مصدر عسكري ودبلوماسي روسي اليوم أن مراسلين يعملون لمصلحة قناة الجزيرة القطرية صوروا خلال الأيام الماضية تمثيلية لهجوم كيميائي مزعوم ضد المدنيين في محافظة إدلب بهدف إلقاء اللوم على الجيش العربي السوري.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك الروسية “إن النتائج التي ترتبت عن تمثيلية من يسمون “الخوذ البيضاء” والتي زعمت استخدام الحكومة السورية غاز السارين في خان شيخون حرضت الإرهابيين على مواصلة تصوير مثل هذه التمثيليات”.

وبحسب معلومات أكدتها عدة مصادر فان مجموعة من مراسلي قناة الجزيرة عمدوا قبل أيام إلى “تصوير تمثيلية من هذا النوع في بلدات سراقب وأريحا وجسر الشغور في محافظة إدلب وتم إحضار نحو 30 سيارة إطفاء وإسعاف وجلب 70 مدنيا بينهم أطفال من مخيم للاجئين ليشاركوا في تصوير هذه التمثيلية”.

وأشار المصدر إلى أنه “كان من المقرر أن يتم تحميل هذه الصور الوهمية في الأيام القليلة المقبلة بعد تلقي الاوامر من العقل المدبر لهذه التمثيلية وراعيها الذي يوجد في إحدى الدول الاوروبية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعربت عن قلقها بشأن عدم استجابة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشكل مناسب لاقتراح موسكو الخاص بارسال بعثة للتحقيق حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائى فى بلدة خان شيخون بينما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات له اليوم إلى أن بعض الدول الغربية تحاول المماطلة باجراء تحقيق فى الحادث.