مصدر عسكري روسي: مروحيات “كا 52” الروسية ستجرب صاروخا جديدا بعيد المدى

كشف مصدر عسكري روسي أن مروحيات “كا 52” الموجودة على متن حاملة الطائرات “الأدميرال كوزنيتسوف” المتوجهة إلى السواحل السورية ستجرب صاروخاً جديداً بعيد المدى.

وكانت صحيفة ازفيستيا الروسية أعلنت في وقت سابق أن حاملة الطائرات الادميرال كوزنيتسوف ستبحر خلال الشهر الجاري باتجاه سواحل سورية مع كامل حمولتها من الطائرات والأسلحة للمشاركة في عمليات محاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصدر الذي لم تكشف هويته قوله “من المقرر أن تختبر مروحيات “كا 52″ صاروخا جديدا يدعى هرمس” مشيرا إلى أنه تم تحضير عدد من الصواريخ الجديدة للاختبار.

وباستطاعة صاروخ “هرمس” ضرب الأهداف من على بعد 30 كيلومتراً.