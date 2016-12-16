مصدر عسكري: مقتل 52 إرهابياً في تدمر وتدمير 5 مفخخات

أفاد مصدر عسكري في محافظة حمص بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة قضت على أكثر من 52 إرهابيا من تنظيم “داعش” وتدمر لهم 5 عربات مفخخة في منطقة تدمر بريف حمص.

وفي وقت سابق أعلن المصدر أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت مصنعا للقذائف الصاروخية والعبوات الناسفة للتنظيمات الإرهابية.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش وجهت رمايات دقيقة على تحصينات للتنظيمات الارهابية غرب مدينة الرستن نحو 20 كم إلى الشمال من مدينة حمص أدت إلى “تدمير ورشة لتصنيع قذائف صاروخية”.

ولفت المصدر إلى أن الرمايات النارية أسفرت عن “تدمير مصنع للعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية في قرية الزعفرانة بناحية تلبيسة والقضاء على عدد من الارهابيين”.