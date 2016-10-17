مصدر عسكري: 49 إرهابيا بين قتيل ومصاب في عمليات الجيش بريف درعا

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت تجمعات وأوكاراً لإرهابيي “جبهة النصرة” في درعا البلد وطفس بالريف الشمالي الغربي.

وأكد المصدر سقوط 49 قتيلاً ومصاباً بين صفوف التنظيمات الإرهابية التكفيرية خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة على تجمعاتهم شمال شرق مدينة حلب.

وأفاد المصدر بأن “وحدات من الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة على تجمعات ونقاط تمركز التنظيمات الإرهابية في الشيخ سعيد ومنطقة الشرفة وفي جنوب العويجة شمال شرق مدينة حلب”.

وبين المصدر أن العملية أسفرت عن “مقتل 7 إرهابيين وإصابة 42 آخرين أغلبيتهم من “جبهة النصرة” وتدمير عدد من السيارات المزودة برشاشات متنوعة”، ومن بين قتلى الإرهابيين متزعم إحدى المجموعات المدعو “أبو عوش”.