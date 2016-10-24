مصدر فرنسي: انتقال “دواعش” من سورية إلى الموصل

أعلن، اليوم، مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي، أن “مئات الجهاديين” قدموا من سوريا خلال الأيام الأخيرة للقتال إلى جانب مسلحي داعش في مدينة الموصل العراقية.

وذكر المصدر أن ذلك يدل على إمكانية أن يستعد التنظيم في الموصل، أبرز معاقله في العراق، لإبداء أشرس مقاومة ممكنة لهجوم القوات العراقية، الذي بدأ قبل أسبوع بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وتابع المصدر: “لا نعرف كيف سيتصرف داعش، فالسيناريوهات “تتراوح بين فرار جماعي والتوزع بين جبهات قتال مختلفة، وخوض حرب حتى الموت في الموصل بهدف إلحاق أكبر خسائر بشرية ممكنة بالجنود العراقيين وقوات البيشمركة الكردية”.

وبحسب التقديرات الغربية، فإن عدد مسلحي داعش في الموصل يتراوح بين 5 و6 آلاف.