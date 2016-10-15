مصدر يمني: سنسلم “جاسوسين أمريكيين” مقابل عودة الوفد

قالت مصدر أمني يمني لوكالة “سبوتنيك” أن جماعة أنصار الله ستسلم مواطنين أمريكيين متهمين بالتجسس في إطار صفقة بين الطرفين.

وأوضح المصدر: “أن جماعة أنصار الله ستسلم الأمريكيين عبر السلطات العمانية التي رعت الوساطة”.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم نقلهما اليوم على متن الطائرة العمانية، التي ستقل وفد المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله المشارك في مشاورات الكويت من مسقط إلى صنعاء.

وأضاف المصدر أن أحد المعتقلين مدير المعهد الأمريكي “أوكسيد” في صنعاء، الذي تم اعتقاله الشهر الماضي بتهمة التجسس وإعطاء إحداثيات المواقع المستهدفة للطائرات السعودية.