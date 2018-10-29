مصرع العشرات من مرتزقة النظام الســـعودي فــــي الســاحل الغربـي

قُتل العشرات من جنود ومرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية ضد مواقعهم في الساحل الغربي لليمن، وأفاد مصدر عسكري: بأنه تمّ تكبيد جنود العدوان خسائر كبيرة في الأرواح خلال هجوم للجيش واللجان الشعبية، مترافقاً بقصف مدفعي، استهدف مواقعهم في أحواش البقر وجوارها جنوب منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحُدَيْدة، مشيراً إلى أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً على مواقع هؤلاء الجنود والمرتزقة غرب التحيتا، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، كما دمروا آلية عسكرية شرق التحيتا، وقضوا على من فيها.

كما قُتل وجرح العديد من قوات تحالف العدوان السعودي خلال استعادة الجيش واللجان السيطرة على عدد من المواقع في مديرية التُحَيْتا جنوب الحُدَيْدة.

وفي وقت سابق، شن الجيش واللجان عملية هجومية واسعة، سبقت بتمشيط ناري مكثف في منطقة الجَبْلية جنوب مديرية التُحَيْتا ذاتها، وأسفرت العملية عن وقوع أسرى في قبضة الجيش واللجان الشعبية، وإحراق مستودع للأسلحة بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية لقوات التحالف السعودي.

وكشف الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع عن أول عملية لاستهداف معسكر للقوات السودانية في الساحل الغربي بصاروخ بدر1، وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية أن الصاروخ الباليستي الجديد تمّ إطلاقه على معسكر مستحدث للجنود السودانيين في الساحل الغربي، مؤكداً إصابة الهدف المرصود بدقة عالية موقعاً خسائر كبيرة في صفوف العدو.

وفي الجوف، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً خاطفاً على مواقع قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي في منطقة صِفْر الحنايا بمديرية المُتون شمال غرب المحافظة، فيما قتل وجرح عدد من عناصر قوات هادي في تفجير 3 آليات عسكرية لهم بألغام أرضية في مديرية الخَبْ والشَعْف شرقي المحافظة الحدودية مع السعودية.