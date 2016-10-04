مصرع جنديين من قوات الأمم المتحدة شمالي مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي ومصدر عسكري الثلاثاء 4 تشرين الأول، مقتل جنديين من القوة الدولية في أقل من 24 ساعة شمالي مالي.

وقال مصدر عسكري مالي إن “عسكريا ماليا قتل قرب تمبكتو حين تعرض موكب للجيش إلى هجوم نفذه مسلحون”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في الجيش المالي في تمبكتوقوله: “كانت القافلة العسكرية تؤمن موكب مسؤولين انطلق من غوندام إلى تمبكتو، وقرب المدينة هاجم إرهابيون القافلة، خسرنا عنصرا وأصيب مدني على الأقل بجروح”. وقتل جندي من القوات التشادية على الفور في حين قتل جندي آخر مساء متأثرا بجراحه.