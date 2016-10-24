مصرع سبعة أشخاص وجرح أكثر من تسعين بانفجار بمبنى في الصين

حدث انفجار في أحد المباني في مقاطعة شنشي وسط الصين، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 94 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية التي نقلت الخبر، أن الانفجار وقع في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، (09:00 بتوقيت موسكو).

وأشارت الوكالة إلى أن العديد من المباني بما في ذلك المستشفى المجاورة، تضررت وتحطم زجاج النوافذ، كما تضررت بعض السيارات التي كانت على مقربة من الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

وأشارت معلومات وردت على لسان سكان محليين، أن الانفجار وقع نتيجة تفكيك عبوة ناسفة، كان يحتفظ بها بطريقة غير شرعية في المبني. ما نتج عنه تدمير المبنى بالكامل جراء الانفجار، وتشكيل حفره بعمق أربعة أمتار وبعرض حوالي خمسة أمتار.