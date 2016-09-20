لقي طيارحتفه وأصيب اخر جراء سقوط طائرة تجسس من طراز /يو2/ بعيد اقلاعها خلال مهمة تدريب اليوم في ولاية كاليفورنيا الامريكية.
ونقلت “رويترز”عن سلاح الجو الامريكي قوله ان: “الطيارين قفزا من الطائرة التي سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في سوتر كاونتي”.
ورفض سلاح الجو الامريكي اعطاء المزيد من التعليقات وقال ان الحادث قيد التحقيق.
مصرع طيار جراء سقوط طائرة تجسس فى كاليفورنيا الامريكية
لقي طيارحتفه وأصيب اخر جراء سقوط طائرة تجسس من طراز /يو2/ بعيد اقلاعها خلال مهمة تدريب اليوم في ولاية كاليفورنيا الامريكية.