مصرع طيار جراء سقوط طائرة تجسس فى كاليفورنيا الامريكية

لقي طيارحتفه وأصيب اخر جراء سقوط طائرة تجسس من طراز /يو2/ بعيد اقلاعها خلال مهمة تدريب اليوم في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

ونقلت “رويترز”عن سلاح الجو الامريكي قوله ان: “الطيارين قفزا من الطائرة التي سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان في سوتر كاونتي”.

ورفض سلاح الجو الامريكي اعطاء المزيد من التعليقات وقال ان الحادث قيد التحقيق.