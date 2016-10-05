مصرع طيار صهيوني وإصابة آخر بتحطم طائرة “اف 16”

لقي طيار صهيوني مصرعه واصيب اخر اليوم في تحطم طائرة من طراز /اف16/ بعد مشاركتها في سلسلة غارات عدوانية على قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة “معا” التي ذكرت: إن //طائرة هجومية اسرائيلية من طراز /اف 16/ تحطمت قرب قطاع غزة ما اسفر عن مقتل طيارها واصابة اخر//.

بدورها اعترفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالحادث وقالت في بيان ان //الطائرة تحطمت لاسباب مجهولة حتى الان في مطار رامون العسكري خلال محاولة هبوط فاشلة قام خلالها الطياران بالقفز منها ما ادى الى مقتل احدهما واصابة الاخر//.

وشن طيران الاحتلال الاسرائيلي اليوم سلسلة غارات عدوانية على قطاع غزة حيث استهدف مبنى شمال غرب مدينة بيت لاهيا وأرضا زراعية بجوار محطة حمودة شمال القطاع وموقعا غرب مدينة خان يونس.