مصرع متزعم ارهابي فى “داعش” ببلدة عرسال اللبنانية

قتل متزعم ارهابي من إرهابيي “داعش” الارهابي ببلدة عرسال اللبنانية جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام: ان “الارهابي عاهد الجواش المعروف باسم أبو أدهم الحموى وهو أحد مسوءولى تنظيم داعش الارهابى قتل الليلة فى بلدة عرسال ساحة السبيل وان 3 مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه” مشيرة الى ان الارهابي الحموي سوري.

وكان الجيش اللبناني قضى اواخر الشهر الماضى على ارهابى خطير من تنظيم /داعش/ الارهابى في بلدة عرسال ايضا.