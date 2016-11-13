مصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء تفجيرات إرهابية في العاصمة العراقية

قتل شخصان اثنان وأصيب 13 اخرون جراء اربعة تفجيرات ارهابية استهدفت العاصمة العراقية بغداد .

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن قوله في بيان اليوم إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة صغيرة على طريق محمد القاسم شرق العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين” مضيفا إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة أخرى داخل سيارة في منطقة الشعب شمال بغداد .

وأضاف معن أن عبوة ناسفة ثالثة انفجرت على جانب الطريق في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد اسفرت عن اصابة ثلاثة عراقيين بجروح .

من جانبها أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل شخص وإصابة ثلاثة اخرين بانفجار سيارة مفخخة في منطقة العبيدي شرقي العاصمة.

وتتعرض العاصمة العراقية بغداد لهجمات إرهابية شبه يومية تستهدف المدنيين والقوات العراقية من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي فيما تواصل القوات معركتها ضد التنظيم المذكور وخاصة في مدينة الموصل وتكبده خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.