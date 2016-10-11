مصرع وإصابة مالا يقل عن 44 شخصا في هجوم على مسجد بكابل

لقي مالا يقل 14 شخصاً مصرعهم وأصيب حوالي 30 آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون، الثلاثاء 11 تشرين الأول، على مسجد في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضحت وسائل إعلام أفغانية أن 3 أشخاص كانوا يرتدون زي رجال الشرطة اقتحموا مسجد الإمام علي وفتحوا النار على المصلين، وثم فجر أحد المهاجمين حزاما ناسفا.

وأشارت الوسائل إلى أن قوات الأمن المحلية تمكنت من تصفية أحد المسلحين في موقع الهجوم، لكن المسلح الثالث استطاع الهرب، مضيفة أن من بين ضحايا العملية 3 عناصر من الشرطة قتلوا في تبادل إطلاق نار مع المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.