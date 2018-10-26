مصرع 10 أردنيين في سيول منطقة البحر الميت

أفاد الدفاع المدني الأردني بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم جراء سيول اجتاحت منطقة البحر الميت، فيما اعتبر 36 شخصاً في عداد المفقودين، فيما كشفت السلطات الأمنية عن وجود عدد آخر من الطلبة العالقين، بينما قامت فرق الدفاع المدني مدعومة بمروحيات وقوارب بإنقاذ 22 شخصاً حتى الآن، دون أن تحدّد عدد الأشخاص الذين جرفتهم السيول.

وأعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ في العاصمة عمان جراء المنخفض الجوي والسيول التي ضربت المملكة، فيما توجّه رئيس الوزراء الأردني إلى منطقة البحر الميت لمتابعة عمليات الإنقاذ، ولاسيما طلبة مدرسة داهمتهم السيول هناك.

وطلب عمر الرزاز من الوزارات كافة التحرّك فوراً للتعامل مع الأوضاع الطارئة وتوفير الآليات والقوى البشرية، وأوعز إلى الأجهزة المدنية والعسكرية كافة بالتحرّك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانياً.

كما تشارك في البحث طائرات مروحية وآليات من وزارتي البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

وبيّنت مصادر الدفاع المدني أن عدد الضحايا قابل للزيادة لوجود عدد من المفقودين نتيجة انجرافهم مع السيول في منطقة البحر الميت، ولا يزال العمل جار من قبل الأجهزة المعنية كافة لعمليات البحث والإنقاذ.