مصرع 10 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة شرق بغداد

قتل 10 أشخاص وجرح آخرون، الاثنين 2 كانون الثاني، جراء انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن “سيارة مفخخة انفجرت، صباح اليوم، في ساحة 55 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد”، مضيفاً أن “سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وسط أنباء عن سقوط ضحايا”، مبينا أن “قوة أمنية طوقت المنطقة”.

وفي وقت سابق من السبت، قتل مدني وأصيب 4 آخرون جراء تفجير 5 عبوات ناسفة في شوارع تجارية بحي الشعلة غربي بغداد، حسب ما ذكرت الشرطة العراقية.

وقالت مصادر بالشرطة إن 5 عبوات ناسفة انفجرت قرب محال تجارية في حي الشعلة غربي بغداد ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين.