مصرع 17 شخصاً في كينشاسا خلال مظاهرات في الكونغو

لقي 17 شخصا على الاقل مصرعهم بينهم ثلاثة من رجال الشرطة الكونغولية في مواجهات اندلعت وسط العاصمة كينشاسا بين متظاهرين وقوات الامن اثر اعلان السلطات الغاء مظاهرة معارضة للرئيس جوزف كابيلا.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس” التي نقلت عن وزير الداخلية الكونغولي ايفاريست بوشاب قوله: “بلغت الحصيلة المؤقتة لهذه الاعمال الوحشية 17 قتيلا هم ثلاثة شرطيين و14 مدنيا من اللصوص”.

واعتبر بوشاب أن مدينة كينشاسا واجهت حركة عصيان انتهت بالفشل.