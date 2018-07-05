مصرع 23 من إرهابي “داعش” شرق أفغانستان

قتلت القوات الحكومية الأفغانية، 23 مسلحا من إرهابيو من “داعش” بينهم متزعم في هجوم نفذته القوات الحكومية على مخابئ التنظيم شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حكومة نانغرهار شرقي أفغانستان عطا الله خوجياني إن “23 مسلحا من بينهم قيادي بارز في تنظيم “داعش” قتلوا بعد أن استهدفت قوات الحكومة مخابئ التنظيم اليوم (الخميس)”.

وأضاف المتحدث أن ثلاثة مسلحين من حركة طالبان قتلوا صباح الخميس بينهم القيادي البارز سيء السمعة ملا حكيم الله، فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة خوجياني شرق أفغانستان.